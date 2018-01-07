Виноделию России вынесли вердикт

«Купите российское». Что говорят сомелье о наших винах и где искать лучшее

Крымское или итальянское? Профессионалы уверены: по качеству некоторые российские вина не уступают зарубежным. Винная культура в нашей стране вышла на новый уровень, и теперь в каждом уважающем себя ресторане есть свой сомелье. Корреспондент РИА Новости поговорила с одной из лучших женщин-сомелье в России и узнала, почему у экспертов не бывает любимого вина и как развивается отечественное виноделие.

И работа, и хобби

Надежда Косенко переехала в Петербург четыре года назад с мыслью стать поваром. Тогда она и не думала, что будет профессиональным сомелье.

"Сначала я пыталась устроиться на стажировку в какой-нибудь ресторан, у меня не было никакого образования. Была готова работать бесплатно, но меня не брали. После нескольких неудачных попыток решила проникнуть в ресторанный бизнес "изнутри" и устроилась официантом в сеть Probka Family. Меня заинтересовало, что у них есть винная направленность, к тому же я могла там постажироваться на кухне и хотя бы немного понять, что такое вино", — вспоминает девушка.

В сети, по ее словам, функции сомелье выполняли официанты: подавали вина, рассказывали гостям о них, говорили о сочетании напитков с блюдами.

"Я мучила вопросами управляющего. Probka Family часто обучает своих сотрудников, вот и мне предоставили возможность пройти обучение в школе сомелье. Сама не помню как, но меня зацепила тема вина. А после курсов мне сразу предложили работу", — рассказывает Косенко.

Обучение в школе состоит из лекций и дегустаций. На курсах рассказывают о том, что такое вино, какое у него происхождение. Также студенты получают информацию о производстве и винах разных стран и регионов. Кроме того, читают несколько лекций про крепкий алкоголь, потому как "сомелье должен владеть этой информацией".

Прошло несколько лет, и сегодня Надежда Косенко — победительница второго женского конкурса сомелье (2017 год), полуфиналистка Балтийского кубка и российского конкурса. Для нее вино — и хобби, и работа. Более того, муж Надежды — тоже сомелье.

"Вино — это неотъемлемая часть моей жизни. Я уже давно не делю время на работу и отдых. Одно плавно перетекает в другое", — говорит она.

Женское это дело

Для профессии "сомелье" нет разницы, какого пола эксперт — мужчина или женщина, уверена Косенко.

"Есть убеждение, что женщинам легче продавать вино, потому что его чаще заказывают мужчины. Наверное, так было раньше. Но сейчас довольно много девушек в ресторанах, которые интересуются вином. Работа женщины-сомелье и мужчины ничем не отличается. Главное — поймать контакт с гостем, а половая принадлежность здесь не играет роли. Когда человек не готов тебя слушать, будет крайне сложно рекомендовать ему какое-то вино. Единственная сложность заключается в том, что девушке тяжело таскать коробки с вином", — поясняет Надежда.

По мнению Косенко, сомелье, как и любой другой сотрудник ресторана, должен "четко понимать, как замять какую-то неудобную ситуацию, когда стоит человеку что-то предлагать, а когда нет".

"Сомелье нужно быть убедительным, он ни в коем случае не должен сомневаться в том, что его выбор вина действительно достойный, клиент это чувствует сразу", — делится она.

Впрочем, уверенным в своем выборе специалист может быть, если он самостоятельно составлял винную карту. Однако есть такие рестораны, где вина в меню появляются без учета мнения сомелье.

"Мне сложно представить, как можно предлагать кому-то вино, которое тебе самому не нравится. Существуют карты, проданные по контракту под определенные условия. Это была популярная система, когда не было сомелье", — рассказывает о тонкостях рабочего процесса Надежда.

При этом у сомелье не должно быть любимого вина, не сомневается она: "Если человек — профессионал, он не может сделать одно вино фаворитом. У сомелье есть определенный вкус, критерии соотношения "цена-качество". Я подбираю вино под любую ситуацию, под гостей, под друзей, и это всегда разные вина. Есть много важных нюансов".

Сделано в России

Винная культура в России, заверяет Косенко, только начинает развиваться.

"За то время, что я работаю, в этом направлении произошли заметные изменения. Если раньше, еще года три назад, гости приходили и пили всегда одно и то же, то сейчас больше людей приходят, чтобы узнать и продегустировать что-то новое. Сегодня они готовы попробовать то, что никогда раньше не пробовали. Что самое приятное — эта тенденция не только в крупных городах вроде Москвы или Санкт-Петербурга, но и в регионах".

Косенко говорит, что пока у некоторых виноделен не получается стабильно делать качественные вина. Но вместе с тем есть чем гордиться.

"В палитре российских вин представлены очень достойные образцы, которые мне как профессионалу нравятся. Крупные заводы могут делать продукт стабильного качества, однако самые интересные вина — у маленьких хозяйств. На сегодняшний день лучшие вина в России создают в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае", — проводит ликбез сомелье.

Надежда считает, что в России нет "откровенно плохих виноделен" и что "у каждой есть приятное вино с хорошим соотношением "цена-качество".

"Своим друзьям я всегда рекомендую: если вам нужно простое вино на каждый день, не стоит покупать вина Испании, Италии, лучше купить российское за те же деньги. Я из тех сомелье, которые поддерживают отечественное виноделие", — признается Косенко.