Ещё
Патриарх Кирилл назвал условия наступления конца света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит «конец света» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что "конец света", о котором много говорится в Библии, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит "тотальное господство зла".

"В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла", — сказал патриарх в традиционном рождественском интервью, отвечая на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Он пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать". "И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец", — заявил предстоятель.

По его мнению, "безудержное нарастание" зла в человеческом обществе начнется именно тогда, когда "точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе".

"И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить", — сказал патриарх.

Полностью рождественское интервью патриарха Кирилла будет показано на телеканале "Россия 1" в воскресенье в 11.20.

РИА Новости: последние новости
Медведев встречает Рождество в храме Христа Спасителя Православные христиане встречают рождественский сочельник В Вифлееме забросали камнями машину патриарха Иерусалимского Феофила III
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики вновь атаковали Хмеймим
Сирийские военные массово сдались боевикам
В России выросли пенсии
ВСУ раскрыли подробности о «Грузинском легионе»
Скончалась Нина Талызина
Видео
00:34
Россиянин спас ребенка от акул
00:59
Страдающих ожирением ежей показали на видео
00:45
Сирийские военные массово сдались боевикам
Ближний Восток В мире
00:54
Панда обрадовалась первому снегу
В мире
00:43
Горящий самолет в аэропорту попал на видео
Происшествия
07:42
Грабитель запаниковал в запертом магазине
Происшествия
00:35
Собака покатала сама себя на санках
В мире
00:00
Замерзающих черепах спасают во Флориде
Происшествия
00:00
Лыжники застряли на подъемнике во время бури
Происшествия
00:00
Четыре ДТП подряд произошло на мосту в Москве
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение