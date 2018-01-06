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Пассажиров такси в Москве «перенесли» в Гвинейский залив
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Пассажиров такси в Москве «телепортировали» в Гвинейский залив 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости

Из-за сбоя утром 6 января сервис «Яндекс. Такси» преподнес столичным пользователям много сюрпризов. В результате сбоя желающих заказать машину в Москве он распознавал как находящихся в Гвинейском заливе, сообщает Life.

Кроме того сервис предлагал увезти в Узбекистан за полмиллиона рублей.

В начале декабря москвичи столкнулись с массовым сбоем в работе GPS-навигации. В частности, «Яндекс. Навигатор» показывал, что они в Шереметьево, хотя он находились в другом месте. В «Яндексе» подтвердили, что имел место сбой геопозиционирования.

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