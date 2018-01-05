В Крыму призвали запретить аборты в России

Активисты крымского отделения Общероссийского общественного добровольческого движения "За жизнь!" обратились в Госдуму РФ с петицией о запрете на законодательном уровне абортов, сообщил РИА Новости депутат Симферопольского горсовета Василий Курзяба.

Под петицией свои подписи поставили 7 тысяч человек. Документ был передан депутату Госдумы РФ Павлу Шперову на встрече в Симферополе в пятницу.

"По всему Крыму было собрано семь тысяч подписей против абортов", — сказал Курзяба.

По его словам, депутат Шперов пообещал продвигать инициативу крымчан на федеральном уровне.

"Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений", — говорится в петиции, текст которой есть в распоряжении РИА Новости.

В частности, активисты выступают за признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом.

Кроме того, подписавшие петицию призывают "запретить хирургические и медикаментозные прерывания беременности и противозачаточные средства с абортивным действием".

Общественники также предложили инициировать оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.

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