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Туроператоры готовят предложения по поездкам в Египет
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Российские туроператоры готовят предложения по поездкам в Египет 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2017 / Mohamed El-Shahed

Российские туроператоры, как ожидается, сформируют предложения по турам в Египет через Каир после окончания новогодних праздников, сообщили в пятницу РИА Новости в нескольких туристических компаниях.

В четверг был опубликован указ президента РФ, согласно которому со 2 января открывается регулярное авиасообщение с Каиром. Ростуризм пояснил, что туроператоры могут формировать турпродукт в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.

"В ближайшее время (будут сформированы пакеты туров — ред.), считают стоимость туров. На сайте страну добавили", — сказали в пятницу в Tez Tour.

"Сейчас праздничные дни, все работают в дежурном режиме, после праздников сообщат, когда будут сформированы туры. Когда на сайте появится цена, можно будет узнавать (о предложениях — ред.)", — отметили в компании.

" (Информация — ред.) появится, когда закончатся новогодние праздники", — сказали в "НТК Интурист". " Пока туры закрыты", — добавили. со своей стороны, в Coral Travel.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила ранее РИА Новости, что открытие регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром не вызовет ажиотажа на туристическом рынке России, но даст надежду на то, что можно рассчитывать и на возобновление чартерного авиасообщения между городами России и египетскими курортами.

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