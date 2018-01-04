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«Зима близко». Апрельскую погоду сменят морозы
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На следующей неделе москвичам обещают 10-градусные морозы и метель 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: ТАСС

Аномально теплая погода в Москве, по показателям близкая к апрельской, сменится 10-градусными морозами и метелью в начале следующей недели, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в четверг.

"На улице настоящая апрельская погода — зеленеет трава, два градуса, местами выглядывает солнце, на ветках кое-где набухают почки. И встает вопрос, когда это климатическое бесснежье, которого не было за 138 лет в январе, закончится", — сказал он.

Во второй половине 7 января, по словам синоптика, в столицу начнет прорываться холодный фронт, за которым устремятся полярные массы воздуха. Он пояснил, что все это будет сопровождаться зарядами снега, особенно вечером 7 и в ночь на 8 января, ожидаются метели с усилением северного ветра и резким понижением температуры.

"Вечером 7-го температура будет 0… минус 5, в ночь на понедельник минус 5… минус 10. Дальше мы постепенно будем входить в рамки климатической нормы", — сказал Тишковец.

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