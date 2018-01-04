Ленина предложили захоронить на Красной площади

Сенатор Морозов предложил захоронить Ленина на Красной площади

Сенатор Олег Морозов предлагает захоронить Ленина в Мавзолее на Красной площади, создав на этом месте мемориал памяти и примирения, и считает, что соответствующее решение может быть оформлено федеральным законом.

"Я допускаю, что время захоронить тело Ленина, возможно, пришло. Но тогда лучше обойтись без референдума, а взять на себя ответственность за это решение. Скажем, принять специальный федеральный закон о статусе Мавзолея. Прямо там же захоронить тело и создать мемориал памяти и примирения", — заявил парламентарий РИА Новости.

По его словам, если вопрос о захоронении Ленина выносить на всероссийский референдум, как это предлагали, то любой результат голосования может "взорвать" страну.

"Уже много раз говорил и повторю: хоронить Ленина через референдум — это как? 72 на 28 — и тогда хороним! Так? А если 51 на 49? Тоже хороним? Или тогда не станем? Какой разрыв в голосах допустим для решения этого вопроса? Это вопрос лично меня мало волнует, но я понимаю, как тот или иной вариант его решения может взорвать страну", — сказал Морозов.

По его замыслу, на месте захоронения Ленина на Красной площади и созданного там мемориала памяти и примирения можно было бы также захоронить символы гражданской войны — "условные знамена противоборствующих сторон". "Тогда и разрушать ничего не надо. И смысл в захоронении будет. А иначе очередной раскол и взаимные упреки", — считает сенатор.

Морозов подчеркнул, что не является сторонником спешного решения этого вопроса. "Не исключаю, что сейчас нас ничто к этому не побуждает. Но если вопрос приобретёт остроту, тогда такой вариант будет оптимальным", — отметил он.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выступил за захоронение тела Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на данную инициативу Кадырова, попросил его "успокоиться и заняться серьезным делом".