Рождество будет самым теплым с царских времен

Москвичам пообещали самое теплое Рождество с царских времен

Дневная температура в Рождество, 7 января, может подняться до пяти градусов выше нуля. Об этом в среду, 3 января, сообщили в Гидрометцентре, передает «Интерфакс».

По словам синоптиков, погода в столичном регионе продолжает оставаться аномально теплой для января. Среднесуточной нормой в первую декаду января в Москве считается температура минус девять градусов.

«1 и 2 января температура воздуха на 10 градусов превышала климатическую норму. Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни», — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что 7 января температура поднимется до пяти градусов тепла и побьет абсолютный рекорд этого дня за всю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум был зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла. 6 января также возможна температура до плюс трех градусов тепла. По прогнозам морозы придут с началом первой рабочей недели года, но температура также будет значительно выше нормы.

29 декабря сообщалось, что в Москве побит абсолютный рекорд по положительным температурам для этого дня. На базовой столичной метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до 3,7 градуса тепла.

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