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Верят ли американцы в «российское вмешательство»
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Журналисты RT выяснили, верят ли американцы в «российское вмешательство» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: EPA

Журналисты RT Калеб Мопин опросил простых американцев и выяснил, верят ли они в новости о "российском вмешательстве" во внутренние дела других стран.

Вопросы касались "влияния России" на итоги Brexit и референдума в Каталонии, а также выборов в ФРГ и Франции.

"Скорее всего, так и было. Я верю всему — это же русские, они с головой не дружат", — с улыбкой ответила одна из жительниц Нью-Йорка.

"А что насчет использования ботов для обвинения актера сериала "Звездный путь" в сексуальных домогательствах?", — спросил девушку Мопин. "Звездный путь — нет", но в "Звездные войны" я готова поверить", — заключила она.

Другой житель Нью-Йорка также усомнился в применении "бот-сети". Когда он узнал, что подобные обвинения действительно звучали в адрес Москвы, он удивленно рассмеялся.

Еще один интервьюер назвал многие новости фейком: так, он не поверил ни в "российский взлом" британской и ирландской электросетей, ни в "подмену" результата Brexit. А вот влияние на каталонских сепаратистов молодой человек счел правдой.

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Несколько респондентов посчитали, что "шумиху вокруг России используют, чтобы продать побольше газет", а "СМИ просто перепечатывают друг у друга одну и ту же историю".

В начале 2017 года разведслужбы США опубликовали доклад, в котором говорилось о предполагаемых попытках России повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Информацию, представленную в документе, неоднократно опровергали не только в Кремле, но и в Белом доме.

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