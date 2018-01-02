Москвич нашел оригинальный способ мести другу

Москвич на 6 дней оставил авто друга у ЦУМа: парковка обошлась в 100 тысяч

Безработный москвич с Рублевки отомстил своему другу, припарковав его автомобиль на платной парковке у ЦУМа, сообщает Life со ссылкой на публичную страницу Mash в социальных сетях.

Во время совместного путешествия по южным российским курортам, два приятиля поругались. Добравшись до Севастополя, они решили закончить отдых и вернуться в столицу отдельно друг от друга.

В Москве один из мужчин нашел свой Opel на парковке возле ЦУМа, где он простоял шесть дней. Как оказалось, машину туда поставил его друг.

Почти неделя стоянки возле торгового комплекса в центре столицы обошлись мужчине в 100 тысяч рублей.