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Умерла Татьяна Майорова
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Умерла актриса Татьяна Майорова 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Dilfi, фотограф Р. Ракаускас

После тяжелой болезни на 77-ом году жизни скончалась актриса литовского театра и кино Татьяна Майорова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Русского драматического театра Литвы.

Майорова служила в этом театре основную свою часть творческой жизни.

Актриса родилась в 1964 году на Украине. Она закончила театральный институт им. Карпенко-Карого в Киеве, в 1964-1967 годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а в 1967-1991 годах — актрисой театра в Вильнюсе, где сыграла почти 40 ролей.

Майорова снималась в кино. Наиболее яркая ее роль была исполнена в исторической драме 1978 года "Смилуйся над нами", созданной на Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом.

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