Православные христиане встречают Рождество Христово

Православные верующие в воскресенье отмечают один из важнейших церковных праздников — Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эту ночь по традиции совершает праздничное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя.

На ночной Божественной литургии присутствует несколько тысяч человек, в том числе многочисленные архиереи и священнослужители Русской православной церкви и представители государственной власти.

Тайна триединого бога

Начало празднования рождения Иисуса Христа относится ко временам апостолов.

"Любящий свое творение Всеблагой Бог посылает Единородного Сына — долгожданного Мессию, дабы Он совершил дело нашего спасения. Сын Божий… становится Сыном Человеческим и приходит в наш мир, чтобы избавить нас своей кровью от греха и чтобы жало смерти больше не страшило человека", — говорится в традиционном Рождественском послании патриарха Кирилла.

По его словам, Рождество Христово является центральным событием человеческой истории.

"Люди всегда искали Бога, но во всей возможной для нас полноте Создатель открыл себя — Триединого Бога — роду человеческому только через воплощение Единородного Сына. Он приходит на грешную землю, дабы сделать людей достойными благоволения Отца Небесного и положить твердое основание мира, заповедав: "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам", — говорится в патриаршем послании.

В проповеди после богослужения Рождественского сочельника предстоятель Русской церкви отметил, что на Божье чудо, дарованное всем людям в рождении Спасителя, верующие должны ответить "непреклонной верой и способностью не только понимать то, что Он принес людям, и то, что Он сказал, но и отвечать на Его откровения искренней верой и добрыми делами".

Патриарх также обратился к "народам исторической Руси", выразив уверенность, что они выдержат нынешние испытания — "сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными".

Богомладенец в пещере и яслях

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа в городе Вифлееме.

Август повелел сделать всенародную перепись по всей Римской империи, к которой относилась тогда и Палестина. Праведный Иосиф Обручник и Божия Матерь, происходившие от рода Давидова, отправились для этого в Вифлеем ("город Давида"), однако там все места в гостиницах были заняты. Иосиф и Мария смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота.

Как повествует Евангелие, первыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и "волхвы" — древние мудрецы и звездочеты с Востока. Пастухам необычную весть поведали явившиеся им ангелы, а волхвы пришли в Вифлеем после того, как увидели восшедшую над ним необыкновенную звезду.

Мудрецы знали из пророчеств, что скоро на землю должен прийти великий Царь мира, и ожидали этого события. Младенцу Иисусу они принесли дары: золото, ладан и смирну. По толкованию учителей Церкви, золото волхвы передали Христу как царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те времена помазывали тела умерших).

Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся старого юлианского календаря.

Вслед за Рождеством у верующих наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.