Рассекречен пугающий прогноз Нострадамуса

Нострадамус о 2018: самый ужасный год для человечества

Наступивший 2018 год — худший для человечества. По крайней мере, в этом, несколько веков назад был уверен самый известный предсказатель всех времен и народов Нострадамус.

Нострадамус предсказал на 2017 год окончание войны, природные катаклизмы и подъем России

Французский врач и астролог XVI века Мишель де Нотрдам, более известный под латинским именем Нострадамус, пророчит в 2018 году не только природные катаклизмы, но и начало третьей мировой войны. Нострадамус, предсказал много событий, которые на самом деле сбылись в последующие столетия. В числе громких предсказаний Нострадамуса — Буржуазная революция во Франции, приход Адольфа Гитлера к власти и террористические атаки 11 сентября 2001 года в США и т.д.

"Нострадамус предрек начало третьей мировой войны в 2018 году. Он уверен, что долгая и ужасная война длиной в 27 лет должна начаться с Франции и охватить всю Европу. В ней, ключевую роль будут играть мировые силы", — интерпретирует пророчество Нострадамуса британское издание Express.co.uk.

В результате войны, произойдет экономический коллапс, который будет продолжительным и масштабным. Ранее начало мировой войны, предсказанной Нострадамусом, прогнозировали на 1999 год.

Человечество также пострадает от природных катаклизмов, среди которых извержение вулкана Везувий возле Неаполя. Вулкан будет трясти землю каждые пять минут. Погибнут более шести тысяч человек, а катастрофа будет схожа извержением Везувия 24 августа 79 года, когда древнеримский город Помпеи был погребен под слоем вулканического пепла.

Волна землетрясений охвативших запад Соединенных штатов Америки, будет ощущитима по всему миру. Вопреки прогнозам НАСА, Нострадамус утверждает, что комета упадет на планету Земля не в ближайшие сто лет, а в 2018 году.

Единственный положительный прогноз — увеличение продолжительности жизни до 200 лет. Этому будет способствовать прогресс в медицине. Люди также смогут разговаривать с животными.

При этом в результате глобального потепления будет много лесных пожаров.