МЧС обратилось с предупреждением к москвичам

МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ожидаемом в ближайшие часы ухудшении погоды в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие час-три, а также с сохранением ночью и днем во вторник, в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, а на дорогах гололедица", — сообщили в ведомстве.

Столичные спасатели предупреждают, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, а также затруднение движения транспорта, образование заторов на дорогах, увеличение количества ДТП и случаев травматизма жителей.

В МЧС советуют москвичам и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также парковать автомобили в безопасных местах.

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