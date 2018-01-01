«Выходка»: РПЦ о танце Собчак на пороге храма

В РПЦ назвали «выходкой» танец Собчак на пороге храма

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил радиостанции «Говорит Москва», что в РПЦ воздержатся от комментирования видеоролика с участием Ксении Собчак.

«Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем».

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик с танцем у входа в православный храм. Она сопроводила пост словами: «About last night или „Пусси Райот уже не те“.

В конце декабря Центризбирком зарегистрировал журналистку Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента России и разрешил ей начать сбор подписей в свою поддержку.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 1, 2018 at 6:41 PST

Президентские выборы состоятся в марте 2018 года.