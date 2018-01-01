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«Выходка»: РПЦ о танце Собчак на пороге храма
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В РПЦ назвали «выходкой» танец Собчак на пороге храма 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил радиостанции «Говорит Москва», что в РПЦ воздержатся от комментирования видеоролика с участием Ксении Собчак.

«Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем».

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик с танцем у входа в православный храм. Она сопроводила пост словами: «About last night или „Пусси Райот уже не те“.

В конце декабря Центризбирком зарегистрировал журналистку Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента России и разрешил ей начать сбор подписей в свою поддержку.

Президентские выборы состоятся в марте 2018 года.

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