Малышева рассказала, как избавиться от похмелья

Малышева рассказала «Звезде», как избавиться от похмелья в новогодние праздники

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева рассказала «Звезде» о том, как избавиться от похмельного синдрома после бурной новогодней ночи.

Прежде всего, нужно понять, что «похмельный синдром» — это прежде всего отравление, и лечить его нужно соответствующим образом.

«Так называемый «похмельный синдром» — это отравление продуктами распада алкоголя. В классификации ядов сам по себе алкоголь — этанол, является сильным ядом. Отравление происходит в тех случаях, когда печень не успевает справляться с «нагрузкой»», — рассказала Малышева.

«Первый пункт при отравлении — прием антидота. В данном случае это аспирин, который уменьшает головную боль, головокружение. Второй пункт — большое количество жидкости. Это может быть, как и вода, так и солевые растворы. Но если вам ничего из этого не помогает, и все также плохо — вы должны отправиться в больницу, где соответствующие растворы уже введут внутривенно», — заявила врач.