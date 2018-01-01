Ещё
Малышева рассказала, как избавиться от похмелья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малышева рассказала «Звезде», как избавиться от похмелья в новогодние праздники 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТАСС

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева рассказала «Звезде» о том, как избавиться от похмельного синдрома после бурной новогодней ночи.

Прежде всего, нужно понять, что «похмельный синдром» — это прежде всего отравление, и лечить его нужно соответствующим образом.

«Так называемый «похмельный синдром» — это отравление продуктами распада алкоголя. В классификации ядов сам по себе алкоголь — этанол, является сильным ядом. Отравление происходит в тех случаях, когда печень не успевает справляться с «нагрузкой»», — рассказала Малышева.

«Первый пункт при отравлении — прием антидота. В данном случае это аспирин, который уменьшает головную боль, головокружение. Второй пункт — большое количество жидкости. Это может быть, как и вода, так и солевые растворы. Но если вам ничего из этого не помогает, и все также плохо — вы должны отправиться в больницу, где соответствующие растворы уже введут внутривенно», — заявила врач.

ТК «Звезда»: последние новости
Более 200 автомобилей Росгвардии выстроились в новогоднюю елку в Уфе Власти Крыма подарили собаку страдающей аутизмом девочке после письмаа Путину «Десантный» Дед Мороз из Ульяновска вручил подарки детям с ограниченными возможностями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине резко повышен стаж выхода на пенсию
«Выходка»: РПЦ о танце Собчак на пороге храма
Бесстыдство Ротару возмутило россиян
Киркоров не стал петь российский гимн
Россия закрывает небо для наблюдателей США
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:46
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела городская елка
Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение