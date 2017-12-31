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Экипаж МКС поздравил россиян с Новым годом
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Экипаж МКС поздравил россиян с Новым годом 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: кадр из видео на Youtube

До главного праздника года остаются считанные часы. С наступающим Новым годом всех жителей Земли поздравил экипаж МКС. Уникальные кадры с орбиты появились на сайте Роскосмоса.

Сейчас на станции работают космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин. Они пожелали удачи и здоровья каждому и процветания нашей стране.

"Космос — это настоящее чудо. И сегодня мы хотим подарить это чудо вам, дорогие друзья, с пожеланиями радости, удачи и настоящего космического здоровья", — сказал космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.

"Пусть в новом году уйдут разногласия, забудутся обиды и прекратятся споры, пусть наша страна развивается и процветает, а ваши родные и близкие всегда будут рядом. Будьте счастливы, друзья. С Новым годом!" — добавил космонавт-испытатель, герой РФ Александр Мисуркин.

Праздник они отметят 15 раз, во всех часовых поясах. В первый раз — вместе с жителями нескольких островов в Океании в 16 часов по московскому времени.

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