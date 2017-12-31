В России провели «мусорную реформу»

Путин подписал закон о раздельном сборе мусора

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на законодательном уровне раздельный сбор мусора в стране.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он содержит меры по стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору отходов.

В законе уточняются такие понятия, как «сбор отходов», «накопление отходов», «отходы от использования товаров», и устанавливаются требования к площадкам накопления отходов.

Согласно документу, теперь регионы должны будут проводить публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций.

>> Госдума приняла закон о раздельном сборе мусора

Ранее министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что на введение раздельного сбора мусора потребуется от 10 до 15 лет.