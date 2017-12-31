Ещё
Девочке в Крыму после письма Путину подарили лабрадора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больной девочке в Крыму после письма Путину подарили лабрадора Варвару 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Caters News Agency Ltd / Globallookpress.com

Семилетней девочке Наде из Ялты, которая страдает детским аутизмом, после письма ее мамы президенту России Владимиру Путину крымские власти передали щенка породы лабрадор. Об этом сообщают РИА Новости.

Мама девочки написала главе государства просьбу подарить собаку, потому что у семьи нет денег ее купить. О письме узнал губернатор Крыма Сергей Аксенов, который и дал распоряжение исполнить желание.

Подарок вручил помощник главы республики Юрий Абисов. На шею щенку предварительно повязали красный бант. Собаке дали кличку Варвара.

В ноябре шведские ученые установили, что наличие в доме собаки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Lenta.ru: последние новости
Журналист из Баку захотел убивать детей как собак за русский язык и покаялся Школьница сделала предложение преподавателю на уроке Сын-подросток бывшего сенатора прокатился по Санкт-Петербургу со спецсигналами
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист призвал убивать детей «как собак» за русский язык
Задержан подозреваемый в стрельбе близ Красной площади
Названы 4 сценария начала войны на Корейском полуострове
В США «замерз» Ниагарский водопад
Великобритания обойдется без газа РФ
Видео
00:00
Предполагаемый виновник теракта в Петербурге дал показания
Происшествия Криминал
00:00
NASA показало самые популярные фотографии года
Наука и техника Наука
05:59
Гузеева показала провокационные фото с корпоратива
Шоу-бизнес
01:30
Ту-95 встревожил австралийские ВВС
Войска Армия
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
00:32
ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге
Происшествия
00:25
Лавров рассказал, чему научил его Путин
Политика
04:08
ВС принял решение по Навальному
Политика
02:05
Раскрыты доходы Жириновского
Политика
01:48
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение