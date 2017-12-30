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«Хороший стеб». Сын экс-сенатора прокатился со спецсигналами
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Сын-подросток бывшего сенатора прокатился по Санкт-Петербургу со спецсигналами 

Lenta.ru 4 часа назад

Несовершеннолетний сын бывшего члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова Владислав проехал по улицам Санкт-Петербурга на машине со спецсигналами.

«Дорогие друзья, сегодня был очень трудный и сейчас я еду домой отдыхать. Желаю всем хорошего вечера и хорошо вам отдохнуть», — говорит Владислав на видео.

На фоне слышны автомобильные спецсигналы. Видео Владислав выложил в своем Instagram.

Многие читатели Владислава Тюльпанова оставили язвительные комментарии. К примеру, пользователь сети по имени Дима Лобов написал: «Хороший стёб, школоло нынче изобретательно».

Вадим Тюльпанов был членом Совета Федерации с 2011 года. До этого он восемь лет возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга. 4 апреля 2017 года Тюльпанов скончался в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» от сердечной недостаточности. Помимо сына Владислава у Вадима Тюльпанова осталась дочь Милана.

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