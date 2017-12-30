«Невидимые» солдаты озадачили соцсети

Фото с «невидимыми» солдатами озадачило соцсети

Пользователи Twitter обсуждают снимок, опубликованный в профиле британской Дворцовой кавалерии, на котором якобы запечатлены шесть закамуфлированных гвардейцев.

"Вот вам задачка на Рождество. Это фото сделано в июле на Солсберийской равнине. Оно станет вашей проверкой на наблюдательность. Сможете ли вы найти среди деревьев шесть закамуфлированных солдат? Счастливого Рождества и удачной охоты!" — говорится в пояснении к посту.

В комментариях к картинке началась бурная дискуссия. Большинство пользователей признались, что не смогли выполнить задание. Лишь немногим удалось отыскать хотя бы несколько бойцов.

"Если я найду хотя бы одного, это уже будет чудо!", — написал kerri walker.

"После бутылки шампанского я не увижу их, даже если они не будут прятаться. Счастливого Рождества", — прокомментировал Shaun Goater.

"Если их можно обнаружить, значит, они провалили операцию", — написал Luc A. F. de Medts.

Были и те, кто заподозрил Дворцовую кавалерию в жульничестве.

"Зачем использовать Photoshop?" — спросил Alan Bloom.

"Их не может быть на первом фото!" — отметил eVeLyN.

"Прекрасное жульничество, но заметили ли вы 36 ниндзя?" — подытожил Jonathan Bell.

Позднее в качестве подсказки в Twitter появилось фото с "выглядывающими" из-за кустов военнослужащими, а окончательной демаскировке гвардейцы подверглись на третьем по счету снимке.