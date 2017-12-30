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Журналист призвал убивать детей «как собак» за русский язык
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Журналист из Баку призвал убивать «как собак» говорящих на русском детей 

Ридус 5 часов назад
Фото: minval.az

Азербайджанский журналист, сотрудник интернет-издания Azvision.az Хафиз Ахмедов оскорбил русскоязычных жителей Баку, опубликовав в своем Facebook полную ненависти запись. По мнению Ахмедова, всех, кто говорит на русском языке, следует либо уничтожать физически, либо высылать в Россию.

«В Баку происходит настоящий демографический взрыв. В городе не пошевельнешься от количества детей. Кому нужны эти внуки Андроника? Кому нужны эти правнуки Деникина? 90% «азербайджанских» детей начинают разговаривать на русском языке. Типа они вырастут и станут азербайджанцами? Нужно дать им российские паспорта и изгнать из страны всей семьей. Я с трудом сдерживаюсь, когда вижу не умеющих говорить на азербайджанском языке детей, хочу проломить им головы, как собакам!», — приводит перевод записи Ахмедова с азербайджанского на русский издание Minval.Az.

В комментариях к записи немедленно высказали возмущение словами журналиста, и спохватившись, он удалил свой пост, и написал другой — с извинениями:

«Я люблю детей, дети — это наше будущее. Всего за три года работы журналистом я снимал самые тяжелые и болезненные репортажи, забывая о себе, своем будущем и поджидающей меня опасности. Наши дети — это мост между нашим прошлым и будущим. Приношу извинения всем родителям за написанный мною вчера статус. Целую и обнимаю всех детей. С уважением, Хафиз Ахмедов».

Однако на этом дело не завершилось. Как сообщает другое азербайджанское издание Baku.ws, начальник Хафиза Ахмедова — главный редактор издания Azvision. az Вусал Мамедов — принял решение о его увольнении, а также сам извинился за поведение подчиненного.

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