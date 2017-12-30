Пенсионерка встретит Новый год в тепле впервые за 10 лет

Телеграм-канал Mash опубликовал историю женщины, которая десять лет прожила на вокзалах Москвы. Галине Ивановне 77 лет, в свое время она была замужем за полковником и жила в Балашихе. После развода она ушла из дома, а дети от неё отказались. В квартире каким-то образом оказались прописаны новые люди. Так пенсионерка оказалась на вокзале.

«Дольше всего бабуля жила на Курском — там у нее было тёплое место рядом со столовой. Хуже всего — на Ленинградском (очень холодно). В основном Галина Ивановна следила за вещами пассажиров. Чтобы её никто не трогал — покупала билеты на поезда»., — пишет Mash.

Через десять лет на женщину обратили внимание работники одного из вокзалов и помогли устроиться в центр для бездомных. Ей помогли написать заявления в Верховный суд и СК, чтобы восстановить права на квартиру.

Но главное, что Новый год Галина Ивановна встретит в тепле, отмечает Mash.