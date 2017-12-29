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Раскрыта тайна синего снега в Петербурге
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В Росприроднадзоре назвали возможную причину выпадения синего снега в Петербурге 

RT на русском 5 часов назад
Фото: соцсети

В департаменте Росприроднадзора по СЗФО заявили, что вещество, из-за которого посинел снег в Санкт-Петербурге, по своему компонентному составу близко к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок.

«Возможным источником поступления в окружающую среду данного вещества могли стать работы по демонтажу здания напротив домов, жители которых фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цветности снега», — отмечается в сообщении ведомства.

Согласно данным исследования, в изменившем цвет снежного покрова веществе токсинов не обнаружено.

«Тест показал, что проба воды не оказала токсического влияния на водоросли и бактерии. Данные результаты свидетельствуют о том, что пробы не токсичны», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга заявили, что обнаружили во дворах синий снег.

>> Синий снег нашли в Петербурге

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