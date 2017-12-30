«Ночные волки» выбрали ответный наряд для «Бургер кинга»

Руководитель мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург ответил на предложение российского подразделения сети фастфуда «Бургер кинг» нарядиться оленями. Об этом байкер написал в своем аккаунте в соцсети Вконтакте.

«В связи с повышенной загруженностью членов Мотоклуба мы вынуждены ответить отказом на Ваше коммерческое предложение. Мы предлагаем Вам и всем Вашим сотрудникам достойно проводить уходящий год, переодевшись в костюм петуха (символа уходящего года). Мы не обещаем Вам 30 миллионов рублей, но рост продаж или просто рост наплыва любопытных посетителей в Вашу сеть гарантируем», — написал он.

«По точным метеопрогнозам, костюм петуха Вы можете не снимать круглосуточно. На наш взгляд, петушиный костюм будет очень хорошо гармонировать как с вашей компанией, так и с менеджментом "Бургер Кинга"», — добавил он.

29 декабря «Бургер кинг» через Facebook предложил «Ночным волкам» заняться доставкой еды за вознаграждение в 30 миллионов рублей. При этом компания выдвинула ряд условий, в частности, время на доставку бургеров ограничили 30 минутами, предложили носить шапку деда Мороза и временно сменить название на «Ночные олени». Позднее публикация в соцсети оказалась удалена.