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«Ночные волки» выбрали ответный наряд для «Бургер кинга»
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«Ночные волки» выбрали ответный наряд для «Бургер кинга» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Руководитель мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург ответил на предложение российского подразделения сети фастфуда «Бургер кинг» нарядиться оленями. Об этом байкер написал в своем аккаунте в соцсети Вконтакте.

«В связи с повышенной загруженностью членов Мотоклуба мы вынуждены ответить отказом на Ваше коммерческое предложение. Мы предлагаем Вам и всем Вашим сотрудникам достойно проводить уходящий год, переодевшись в костюм петуха (символа уходящего года). Мы не обещаем Вам 30 миллионов рублей, но рост продаж или просто рост наплыва любопытных посетителей в Вашу сеть гарантируем», — написал он.

«По точным метеопрогнозам, костюм петуха Вы можете не снимать круглосуточно. На наш взгляд, петушиный костюм будет очень хорошо гармонировать как с вашей компанией, так и с менеджментом "Бургер Кинга"», — добавил он.

29 декабря «Бургер кинг» через Facebook предложил «Ночным волкам» заняться доставкой еды за вознаграждение в 30 миллионов рублей. При этом компания выдвинула ряд условий, в частности, время на доставку бургеров ограничили 30 минутами, предложили носить шапку деда Мороза и временно сменить название на «Ночные олени». Позднее публикация в соцсети оказалась удалена.

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