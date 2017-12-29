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Школьница сделала предложение преподавателю на уроке
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Школьница сделала предложение преподавателю на уроке 

Рамблер 21 час назад

В Уфе 18-летняя школьница призналась в чувствах 25-летнему преподавателю центра подготовки к ЕГЭ во время занятия, сообщает РИА Новости.

Ролик, на котором засняты объяснения, опубликован на YouTube. В нем девушка говорит, что долго не могла решиться на это объяснение, но поняла, что не в силах сдерживаться. «И я хочу сказать, что вы мне нравитесь, ваша харизма, речь. И хотела спросить, может ли наше общение перерасти во что-то большее?» — заявила школьница.

По словам директора Центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Ньютон» Дениса Матюшина, педагог предпочел не акцентировать внимание на признании школьницы, пообещав поговорить с ней отдельно. Преподаватель рассказал Матюшину, что ученица и раньше проявляла свои эмоции, часто писала в личные сообщения под предлогом домашней работы.

Он считает, что девушка призналась в своих чувствах на спор.

Матюшин отметил, что у педагогов обязательно должен быть «фильтр на такие вещи». «Главное — это процесс обучения, все остальное явно не должно касаться работы», — сказал он.

 Ещё 9 источников 
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