Названа кандидатура на пост главы Госфильмофонда

Кинематографисты выдвинули кандидатуру на пост главы Госфильмофонда

Более 30 представителей отечественной киноиндустрии выдвинули кандидатуру директора департамента кинематографии Минкульта Вячеслава Тельнова на пост главы Госфильмофонда. Соответствующее обращение направлено на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает Rambler News Service в пятницу, 29 декабря.

Среди поддержавших кандидатуру Тельнова оказались режиссеры Федор Бондарчук, Алексей Герман, Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Алексей Учитель. В настоящее время Госфильмофонд возглавляет Николай Бородачев.

Тельнов заявил, что знает о предложении кинематографистов, но оно еще не обсуждалось. «Они должны задавать вопросы, я должен задавать вопросы. Пока есть некое предложение, которое предметно не обсуждалось», — объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что у него не выйдет совмещать две должности. « [В министерстве] государственная служба, а там несколько другая», — добавил Тельнов.

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации занимается, в частности, хранением коллекции фильмов и других киноматериалов страны.