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Названа кандидатура на пост главы Госфильмофонда
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Кинематографисты выдвинули кандидатуру на пост главы Госфильмофонда 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Более 30 представителей отечественной киноиндустрии выдвинули кандидатуру директора департамента кинематографии Минкульта Вячеслава Тельнова на пост главы Госфильмофонда. Соответствующее обращение направлено на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает Rambler News Service в пятницу, 29 декабря.

Среди поддержавших кандидатуру Тельнова оказались режиссеры Федор Бондарчук, Алексей Герман, Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Алексей Учитель. В настоящее время Госфильмофонд возглавляет Николай Бородачев.

Тельнов заявил, что знает о предложении кинематографистов, но оно еще не обсуждалось. «Они должны задавать вопросы, я должен задавать вопросы. Пока есть некое предложение, которое предметно не обсуждалось», — объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что у него не выйдет совмещать две должности. « [В министерстве] государственная служба, а там несколько другая», — добавил Тельнов.

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации занимается, в частности, хранением коллекции фильмов и других киноматериалов страны.

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