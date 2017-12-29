Пока вы спали: «гламурный» лейтенант уходит из полиции

США и Израиль заключили секретное соглашение

США и Израиль договорились о сотрудничестве по противодействию реализации Ираном своей ракетно-ядерной программы, сообщил телеканал Channel 10 News. Договоренность подразумевает пересмотр соглашения по иранскому атому, а также формирование команд для противодействия политике Ирана на Ближнем Востоке.

Российских лыжников отстранили от соревнований FIS

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить от соревнований 11 российских лыжников, сообщает «Коммерсант». Ранее дисциплинарная комиссия МОК пожизненно отстранила их от участия в Олимпиадах и аннулировала их результаты на Играх 2014 года в Сочи.

В Нью-Йорке при пожаре погибли 12 человек

Пожар вспыхнул в жилом доме в Нью-Йорке, погибли 12 человек, среди них один ребенок, сообщает New York Post. Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме, причины ЧП устанавливаются.

Трамп считает «российское расследование» ударом по репутации США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью The New York Times, что расследование «российского вмешательства» в американские выборы наносит урон по репутации США. Трамп считает, что расследование «выставляет США в неприглядном свете и ставит страну в очень плохое положение». Разбирательство по поводу "вмешательства России" в выборы в США 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса.

«Гламурный» лейтенант решил уйти из полиции Петербурга

Лейтенант полиции из Санкт-Петербурга Роман Карплюк, получивший известность благодаря гламурным фото в Instagram, увольняется со службы. Роман занимался расследованиями смертельных ДТП. Своим подписчикам он объяснил решение уйти из полиции тем, что хочет «реализовываться в других направлениях».