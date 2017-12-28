Таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн

Таксистка из Ростова-на-Дону вернула клиентам забытые в машине 4 млн рублей. Об этом сообщает издание 161.ru.

Деньги принадлежали семейной паре, которую водитель такси Оксана Милованова отвозила на автовокзал. Обнаружив ценную находку, Оксана позвонила в диспетчерскую и попросила связаться с клиентами, чтобы вернуть сверток с деньгами.

Рассеянные клиенты, как оказалось, и не подозревали о пропаже. Каждый из них думал, что деньги находятся у второй половины.

Коллеги Оксаны одобрили ее поступок, а дочь пожурила, сказав, что эти 4 млн могли бы помочь погасить ипотеку.

Милованова же считает, что чужие деньги счастья не принесут.

На вопрос, что сподвигло ее вернуть пропажу, Оксана пошутила: «Вы знаете, я привыкла к здоровой пище, а тюремная еда мне не подходит».

Позже пассажиры позвонили в службу такси, где работает Милованова, чтобы выразить благодарность за честного и благородного сотрудника, и начальство выписало Оксане премию.