Определен самый загруженный авиамаршрут в мире

Южная Корея стала лидером 2017 года по загруженности авиамаршрута между городами Сеул и Чеджу, сообщила газета Independent.

Отмечается, что из южнокорейской столицы в Чеджу на острове Чеджудо и обратно летали в этом году 11 миллионов пассажиров.

Более 11 миллионов человек воспользовались маршрутом Сеул — Чеджу, это на три миллиона больше, чем на втором по загруженности авиамаршруте в мире между японскими городами Токио и Саппоро, — сообщение издания.

Этот маршрут настолько популярен среди пассажиров, что лайнеры вылетают туда через каждые 15 минут. Полет составляет чуть меньше часа, а стоимость билета на самолет в этом направлении стоит около девяти тысяч рублей.

Популярность авиамаршрута связана с большим количеством туристов из Китая, для которых направление является недорогим и безвизовым. Еще одним плюсом китайцы считают казино, которых в Южной Корее более чем достаточно.

Ранее сообщалось, что из России могут запустить поезд во Вьетнам. Однако перед запуском еще предстоит найти с китайскими коллегами целесообразные для экспортеров тарифы для нового трансазиатского пути.