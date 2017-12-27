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Определен самый загруженный авиамаршрут в мире
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Определен самый загруженный авиамаршрут в мире 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru

Южная Корея стала лидером 2017 года по загруженности авиамаршрута между городами Сеул и Чеджу, сообщила газета Independent.

Отмечается, что из южнокорейской столицы в Чеджу на острове Чеджудо и обратно летали в этом году 11 миллионов пассажиров.

Более 11 миллионов человек воспользовались маршрутом Сеул — Чеджу, это на три миллиона больше, чем на втором по загруженности авиамаршруте в мире между японскими городами Токио и Саппоро, — сообщение издания.

Этот маршрут настолько популярен среди пассажиров, что лайнеры вылетают туда через каждые 15 минут. Полет составляет чуть меньше часа, а стоимость билета на самолет в этом направлении стоит около девяти тысяч рублей.

Популярность авиамаршрута связана с большим количеством туристов из Китая, для которых направление является недорогим и безвизовым. Еще одним плюсом китайцы считают казино, которых в Южной Корее более чем достаточно.

Ранее сообщалось, что из России могут запустить поезд во Вьетнам. Однако перед запуском еще предстоит найти с китайскими коллегами целесообразные для экспортеров тарифы для нового трансазиатского пути.

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