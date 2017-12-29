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Опубликовано фото готового участка Крымского моста
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Опубликовано фото готового участка Крымского моста 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Министерство транспорта РФ

Минтранс России опубликовал фотографию обустроенной проезжей части на одном из отрезков Крымского моста на острове Тузла.

На участке моста уже уложен асфальт, смонтировано металлическое барьерное ограждение, установлены мачты освещения, сообщает «Крыминформ».

Отмечается, что фотография была сделана во время посещения Крымского моста министром транспорта России Максимом Соколовым, который проинспектировал ход строительства автомобильных подходов.

По данным инфоцентра «Крымский мост», на транспортном переходе через Керченский пролив готовы более 460 опор из 595, предусмотренных проектом.

Заасфальтирована уже половина моста. Автоподход со стороны Кубани включает пять транспортных развязок и 15 различных искусственных сооружений. Готовность транспортных развязок и путепроводов — от 40 до 100%. Общая готовность объекта на данный момент составляет почти 75%.

Дорога к мосту со стороны Керчи включает одну транспортную развязку и три искусственных сооружения. Готовность транспортной развязки и путепроводов — от 13 до 71%. Общая готовность объекта на данный момент составляет 77%.

Ранее сообщалось, что рейтинг наиболее запомнившихся россиянам событий 2017 года в масштабах страны возглавило строительство Крымского моста.

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