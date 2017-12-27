Все идет по кругу 

1/15 Фотография президента США Дональда Трампа, пожимающего руку премьер-министру России Сергею Лаврову. Она была выставлена на встрече демократов во время обсуждения возможных связей американского президента с российскими спецслужбами Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

2/15 Пожарные во время отдыха между тушением пожаров на нефтяных скважинах. Они были подожжены боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в момент отступления Фото: Yunus Keles / Anadolu Agency / Getty Images

3/15 Любительницы скачек отдыхают во время Большого национального фестиваля «Рендокс Хелс». Трехдневное мероприятие на ипподроме обычно запоминается не столько самими скачками, сколько экстравагантными нарядами посетительниц Фото: Christopher Furlong / Getty Images

4/15 Мужчина прикрывает своим телом женщину на месте массового убийства в Лас-Вегасе. Стрельба была открыта в толпе на кантри-фестивале, в результате чего были убиты 59 человек, еще 527 получили ранения Фото: David Becker / Getty Images

5/15 Профессиональный наездник на быках Марко Антонио Эгучи во время падения с животного в первом раунде Фото: Tom Pennington / Getty Images

6/15 Американский спортсмен Кевин Бикнер в финале соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина Фото: Matthias Hangst / Getty Images

7/15 Танцоры из коллектива «Туту» исполняют «Лебединое озеро». Фестиваль, во время которого был устроен перфоманс, славится классическими номерами, исполненными в оригинальном стиле Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

8/15 Фотограф совместил два снимка, сделанных в ходе Mercedes-Benz Fashion Week Фото: Mark Nolan / Getty Images

9/15 Момент матча по волейболу за бронзовую медаль между Алжиром и Турцией Фото: Aziz Karimov / Anadolu Agency / Getty Images

10/15 В кадр попали Персеидские метеоритные дожди — чрезвычайно редкое явление, которые наблюдали жители Турции Фото: Soner Kilinc / Anadolu Agency / Getty Images

11/15 Юный житель одного из бразильских районов охотится на лягушек посреди заболоченной местности в попытке добыть ужин для своей семьи Фото: Fabio Teixeira / Anadolu Agency / Getty Images

12/15 Участники ежегодного «томатного» фестиваля La Tomatina Фото: Burak Akbulut / Anadolu Agency / Getty Images

13/15 Баскетболист Расселл Уэстбрук из американской команды «Оклахома-Сити Тандер» в матче против команды «Лос-Анджелес Клипперс» Фото: Harry How / Getty Images

14/15 Владельцы одного из культурных центов в Стамбуле во время завтрака на крыше Фото: Sebnem Coskun / Anadolu Agency / Getty Images