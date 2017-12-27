Все идет по кругу 

Люди плачут, ссорятся, выпивают и хохочут на лучших снимках года по версии Информационного фотоагентства Getty Images.
1/15 Фотография президента США Дональда Трампа, пожимающего руку премьер-министру России Сергею Лаврову. Она была выставлена на встрече демократов во время обсуждения возможных связей американского президента с российскими спецслужбами
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Chip Somodevilla / Getty Images
2/15 Пожарные во время отдыха между тушением пожаров на нефтяных скважинах. Они были подожжены боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в момент отступления
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Yunus Keles / Anadolu Agency / Getty Images
3/15 Любительницы скачек отдыхают во время Большого национального фестиваля «Рендокс Хелс». Трехдневное мероприятие на ипподроме обычно запоминается не столько самими скачками, сколько экстравагантными нарядами посетительниц
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Christopher Furlong / Getty Images
4/15 Мужчина прикрывает своим телом женщину на месте массового убийства в Лас-Вегасе. Стрельба была открыта в толпе на кантри-фестивале, в результате чего были убиты 59 человек, еще 527 получили ранения
Фото:
David Becker / Getty Images
5/15 Профессиональный наездник на быках Марко Антонио Эгучи во время падения с животного в первом раунде
Фото:
Tom Pennington / Getty Images
6/15 Американский спортсмен Кевин Бикнер в финале соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина
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Matthias Hangst / Getty Images
7/15 Танцоры из коллектива «Туту» исполняют «Лебединое озеро». Фестиваль, во время которого был устроен перфоманс, славится классическими номерами, исполненными в оригинальном стиле
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Jeff J Mitchell / Getty Images
8/15 Фотограф совместил два снимка, сделанных в ходе Mercedes-Benz Fashion Week
Фото:
Mark Nolan / Getty Images
9/15 Момент матча по волейболу за бронзовую медаль между Алжиром и Турцией
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Aziz Karimov / Anadolu Agency / Getty Images
10/15 В кадр попали Персеидские метеоритные дожди — чрезвычайно редкое явление, которые наблюдали жители Турции
Фото:
Soner Kilinc / Anadolu Agency / Getty Images
11/15 Юный житель одного из бразильских районов охотится на лягушек посреди заболоченной местности в попытке добыть ужин для своей семьи
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Fabio Teixeira / Anadolu Agency / Getty Images
12/15 Участники ежегодного «томатного» фестиваля La Tomatina
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Burak Akbulut / Anadolu Agency / Getty Images
13/15 Баскетболист Расселл Уэстбрук из американской команды «Оклахома-Сити Тандер» в матче против команды «Лос-Анджелес Клипперс»
Фото:
Harry How / Getty Images
14/15 Владельцы одного из культурных центов в Стамбуле во время завтрака на крыше
Фото:
Sebnem Coskun / Anadolu Agency / Getty Images
15/15 Деревянные рыбацкие лодки, выстроившиеся на мадагаскарском пляже
Информационное фотоагентство Getty Images подвело итоги 2017 года и опубликовало самые выдающиеся снимки. В кадр попадали и значимые политические события, и спортивные моменты, и фрагменты жизни обычных людей. Самые яркие моменты года по версии Getty — в материале «Ленты.ру».