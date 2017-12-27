Все идет по кругу 

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Lenta.ru 9 часов назад
Люди плачут, ссорятся, выпивают и хохочут на лучших снимках года по версии Информационного фотоагентства Getty Images.
1/15  Фотография президента США Дональда Трампа, пожимающего руку премьер-министру России Сергею Лаврову. Она была выставлена на встрече демократов во время обсуждения возможных связей американского президента с российскими спецслужбами
Фото:
2/15  Пожарные во время отдыха между тушением пожаров на нефтяных скважинах. Они были подожжены боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в момент отступления
Фото:
3/15  Любительницы скачек отдыхают во время Большого национального фестиваля «Рендокс Хелс». Трехдневное мероприятие на ипподроме обычно запоминается не столько самими скачками, сколько экстравагантными нарядами посетительниц
Фото:
4/15  Мужчина прикрывает своим телом женщину на месте массового убийства в Лас-Вегасе. Стрельба была открыта в толпе на кантри-фестивале, в результате чего были убиты 59 человек, еще 527 получили ранения
Фото:
5/15  Профессиональный наездник на быках Марко Антонио Эгучи во время падения с животного в первом раунде
Фото:
6/15  Американский спортсмен Кевин Бикнер в финале соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина
Фото:
7/15  Танцоры из коллектива «Туту» исполняют «Лебединое озеро». Фестиваль, во время которого был устроен перфоманс, славится классическими номерами, исполненными в оригинальном стиле
Фото:
8/15  Фотограф совместил два снимка, сделанных в ходе Mercedes-Benz Fashion Week
Фото:
9/15  Момент матча по волейболу за бронзовую медаль между Алжиром и Турцией
Фото:
10/15  В кадр попали Персеидские метеоритные дожди — чрезвычайно редкое явление, которые наблюдали жители Турции
Фото:
11/15  Юный житель одного из бразильских районов охотится на лягушек посреди заболоченной местности в попытке добыть ужин для своей семьи
Фото:
12/15  Участники ежегодного «томатного» фестиваля La Tomatina
Фото:
13/15  Баскетболист Расселл Уэстбрук из американской команды «Оклахома-Сити Тандер» в матче против команды «Лос-Анджелес Клипперс»
Фото:
14/15  Владельцы одного из культурных центов в Стамбуле во время завтрака на крыше
Фото:
15/15  Деревянные рыбацкие лодки, выстроившиеся на мадагаскарском пляже
Фото:

Информационное фотоагентство Getty Images подвело итоги 2017 года и опубликовало самые выдающиеся снимки. В кадр попадали и значимые политические события, и спортивные моменты, и фрагменты жизни обычных людей. Самые яркие моменты года по версии Getty — в материале «Ленты.ру».

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