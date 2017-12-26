Познер оценил скандальную шутку ТНТ

Познер оценил обидевшую калмыков шутку ТНТ

Телеведущий Владимир Познер назвал дурновкусием шутку из сериала «Улица» на ТНТ, возмутившую буддистов. В разговоре с «Национальной службой новостей» он призвал игнорировать подобные проявления юмора.

Познер отметил, что сериала не смотрел и делал выводы из описания шутки. По его словам, каждый подобный эпизод нуждается в отдельном рассмотрении.

Телеведущий обращает внимание на то, что закон о защите чувств верующих обладает изъянами и используется не по прямому назначению.

«Закон о защите чувств верующих, принятый довольно давно и весьма несовершенный, часто используется просто для того, чтобы свести счеты», — заметил Познер.

Было ли оскорбление или нет, должна решать экспертная комиссия или суд, считает Познер. «В зависимости от решения комиссии приносятся публичные извинения, но даже не актерами, ведь они всего лишь исполнители», — отметил он.

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Ранее 26 декабря стало известно, что заместитель постоянного представителя республики Калмыкия при президенте России Баатр Лиджиев направил ТНТ письмо с требованием удалить фрагмент сериала, оскорбляющий чувства верующих. В нем один из героев сериала назвал статуэтку Будды в соитии «символом перепихона». Лиджиев потребовал извинений. В противном случае он пригрозил обратиться в правоохранительные органы.

В письме заместитель постпреда написал, что авторы сериала прикрепили к статуэтке Будды обнаженную женщину. В сети Лиджиева упрекнули в незнании основ буддизма, поскольку женщину к статуэтке никто не прикреплял. Будда в соитии символизирует неразрывное единство блаженства и пустоты.