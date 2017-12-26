«Двуликий» котенок с тремя глазами и двумя носами
Котенок с тремя глазами, двумя носами и ртами появился на свет в ЮАР. Хозяин котенка, испугавшись, отдал его в спеццентр, где детеныша выходили волонтеры.
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Котенка назвали Бетти Би, нынешняя хозяйка завела аккаунт в Facebook, в котором появляются видео и фото малыша
Фото:
facebook.com/bettiebee2faces
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Фото:
facebook.com/bettiebee2faces
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По словам хозяйки животного, котенок развивается нормально
Фото:
facebook.com/bettiebee2face
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Фото:
facebook.com/bettiebee2face
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Фото:
facebook.com/bettiebee2face
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Фото:
facebook.com/bettiebee2face
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Фото:
facebook.com/bettiebee2faces
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Фото:
facebook.com/bettiebee2face
Животное стало звездой интернета во всех смыслах. У котенка уже более 40 тысяч подписчиков в Facebook, которые захотели наблюдать за его судьбой.