«По телевизору вы лучше выглядите»: дети поговорили с Путиным

Дети «ошарашили» Путина

Владимир Путин встретился с детьми на Соборной площади после Елки в Кремле, сообщает РИА «Новости».

Президент заехал пообщаться с детьми перед встречей с правительством. В импровизированной встрече приняли участие около 200 детишек от 7 до 14 лет. Юных граждан о госте не предупредили, для них появление Владимира Путина стало сюрпризом. Но дети не растерялись: завидев президента, они побежали к нему и обступили плотным кольцом. Каждому хотелось задать вопрос или рассказать о себе.

Вопросы звучали самые разные. Ребята интересовались любимым городом главы государства, спрашивали, бывал ли он в Красноярске и на Камчатке, поедет ли на машине по Крымскому мосту, как относится к хоккею, и где сейчас находится Дмитрий Песков.

Спросили и о выборах: «Рассчитываете на выборах победить?». «Это люди решают», — уклончиво ответил Владимир Владимирович.

На вопрос, трудно ли управлять страной, Путин признался, что «такой, как наша, не трудно».

«Если честно, вы по телевизору лучше выглядите», — признался один из ребят. «Ну, ничего», — ответил на это президент.

Блиц-опрос мог бы и затянуться, но Путину еще предстояла встреча с правительством РФ, о чем он и заявил школьникам, а затем предложил сфотографироваться на память.

Дети толкались, каждый хотел встать поближе к президенту, в дело вступили сотрудники ФСО, общими усилиями расставив ребят и пообещав, что в кадр войдут все.

Итогом импровизированной встречи стало скандирование новогодних поздравлений вместе с главой государства. Президента вызволили из толпы, а дети признались, что на радостях даже забыли, что замерзли.

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