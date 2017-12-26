Ещё
«По телевизору вы лучше выглядите»: дети поговорили с Путиным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дети «ошарашили» Путина 

Рамблер 5 часов назад

Владимир Путин встретился с детьми на Соборной площади после Елки в Кремле, сообщает РИА «Новости».

Президент заехал пообщаться с детьми перед встречей с правительством. В импровизированной встрече приняли участие около 200 детишек от 7 до 14 лет. Юных граждан о госте не предупредили, для них появление Владимира Путина стало сюрпризом. Но дети не растерялись: завидев президента, они побежали к нему и обступили плотным кольцом. Каждому хотелось задать вопрос или рассказать о себе.

Вопросы звучали самые разные. Ребята интересовались любимым городом главы государства, спрашивали, бывал ли он в Красноярске и на Камчатке, поедет ли на машине по Крымскому мосту, как относится к хоккею, и где сейчас находится Дмитрий Песков.

Спросили и о выборах: «Рассчитываете на выборах победить?». «Это люди решают», — уклончиво ответил Владимир Владимирович.

На вопрос, трудно ли управлять страной, Путин признался, что «такой, как наша, не трудно».

«Если честно, вы по телевизору лучше выглядите», — признался один из ребят. «Ну, ничего», — ответил на это президент.

Блиц-опрос мог бы и затянуться, но Путину еще предстояла встреча с правительством РФ, о чем он и заявил школьникам, а затем предложил сфотографироваться на память.

Дети толкались, каждый хотел встать поближе к президенту, в дело вступили сотрудники ФСО, общими усилиями расставив ребят и пообещав, что в кадр войдут все.

Итогом импровизированной встречи стало скандирование новогодних поздравлений вместе с главой государства. Президента вызволили из толпы, а дети признались, что на радостях даже забыли, что замерзли.

>> Путин назвал главную нерешенную проблему России

 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве началась масштабная спецоперация
Задержан начальник управления СК по Москве
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
Как «Южмаш» производит ракеты для США
«Мы онемели»: рыбаки поймали беременную акулу
Видео
00:00
«Мы онемели»: рыбаки поймали беременную акулу
В мире
03:21
«По телевизору вы лучше выглядите»: дети поговорили с Путиным
Общество
00:42
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Шоу-бизнес
03:00
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Происшествия
08:23
Путин назвал главную нерешенную проблему России
Политика Экономика
00:45
Стало известно прозвище полковника Захарченко
Происшествия
00:36
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Политика
00:45
Познер оценил скандальную шутку ТНТ
Общество
04:41
Путин выдвинут кандидатом в президенты
Политика
00:12
В Петербурге выпал синий снег
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение