Пока вы спали: инцидент с «Адмиралом Горшковым»

Мутко приостановил работу в РФС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), исполнять обязанности главы организации на срок до шести месяцев будет Александр Алаев, сообщает ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что такое решение Мутко принял в связи с допинговым кризисом, который может коснуться футбола. Утверждалось, что в ФИФА поступил список, содержащий фамилии российских футболистов, чьи допинг-пробы показались подозрительными.

Составлен список главных русских слов 2017 года

На сайте «Год литературы» опубликован список главных русских слов года. Лидером рейтинга стало слово «реновация». Следом идут «биткойн» и «хайп», «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент». Также эксперты определили авторские неологизмы года: первое место досталось слову «домогант», второе –слову «гоп-полититка», третье — понятию «зломенитый».

Камчатку накрыл мощный циклон

В ночь на вторник на Камчатку обрушился мощный циклон. В связи с непогодой прервано авиасообщение, перекрыты трассы, отменены занятия в школах, сообщает РИА «Новости». Днем во вторник на Камчатке ожидается местами сильный снег, метель, на дорогах — гололед и снежные заносы.

СМИ узнали о смене посла России в Молдавии

Посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов, который сейчас занимает пост главы департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России, сообщает «Коммерсант». В конце января Мухаметшину исполнится 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы. Издание отмечает, что смена посла происходит на фоне охлаждения отношений между Москвой и Кишиневом.

Британский корабль сопроводил фрегат "Адмирал Горшков"

Британский фрегат St Albans был вызван для сопровождения российского корабля "Адмирал Горшков", когда тот проходил близ британских территориальных вод в Северном море, сообщает РИА «Новости». Британский фрегат вел наблюдение за российским кораблем три дня, во вторник он вернется на военно-морскую базу в Портсмут.