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Онищенко предупредил россиян об «опасности» Нового года
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Онищенко рассказал, чего следует избегать при подготовке к Новому году 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Во время подготовки к празднованию Нового года стоит особенно следить за своими покупками, в это время продавцы будут стараться сбыть "неликвидный" товар, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Елки, детские подарки — сейчас будут пытаться сбывать все "неликвиды", за этим надо очень серьезно следить, особенно в том, что касается продуктов питания для детей. Да и внимательно относиться к игрушкам, которые приобретаются, чтобы это были не какие-то там фальсифицированные", — сказал Онищенко.

Он отметил, что нужно быть внимательными и не поддаваться желанию купить дешево, потому что это может привести к тому, что из-за некачественных материалов или красок дети могут заболеть.

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