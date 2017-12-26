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Градус водки планируют понизить
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Российские сенаторы предлагают понизить градус водки 

ТК «Звезда»
Фото: Caro Bastian/ Globallookpress

Парламентарии предложили понизить минимальное содержание количества этилового спирта в алкогольном напитке до 37,5 процентов.

Российские сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предложили понизить нижний порог крепости водки до 37,5 процентов, сообщает «Известия».

По мнению парламентариев, поправки призваны устранить противоречия между законом и ГОСТом, где указаны разные показатели минимального содержания этилового спирта в алкогольном напитке.

Законопроект уже зарегистрирован в Госдуме.

Отмечается, что максимальный предел крепости в 56 процентов и традиционный рецепт водки в 40 процентов останутся без изменений.

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