Кобзона исключили из совета при Минкульте

Мединский исключил Кобзона из совета при Минкульте

Министр культуры России Владимир Мединский изменил состав экспертного совета при ведомстве. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает «Интерфакс».

Совет расширен с 22 до 33 человек: приказом Мединского в него вошли Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров. Из состава совета исключен Иосиф Кобзон.

«В настоящее время в совете в составе 33 человека. Идея заключалась в том, чтобы от каждой отрасли было по два-три уважаемых человека», — заявил первый замминистра Владимир Аристархов на заседании совета.

В совет также вошли директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, председатель Совета союза композиторов России Алексей Рыбников.

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Ранее в декабре Мединский ответил на критику со стороны Кобзона.

«Вы знаете, с какой любовью, трепетом я относился всегда к вашим просьбам. Но я не готов ни единого вашего этого упрека принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны», — заявил глава Минкульта.

Так он ответил на жалобы Кобзона на недостаточное внимание и оскорбительное отношение к себе со стороны ведомства. Он заявил, в частности, что «безобразно, преступно расходуются средства, выделяемые на реставрацию культурных памятников, на создание фильмов и спектаклей».

Кобзон объявил, что выходит из комитета Госдумы по культуре.

«Я считаю, что мне быть пассажиром в этой телеге было бы стыдно в свои 80 лет. Я выхожу, потому что мне было бы стыдно отвечать избирателям», — сказал певец на заседании.