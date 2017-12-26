«Не ешьте фрукты»: 100-летняя барменша объяснила своё долголетие

Мари-Луиза Вирт (Marie-Louise Wirth) работает в маленьком баре в городе Исберг на севере Франции с тех пор, как ей исполнилось 14 лет. Недавно долгожительнице исполнилось 100 лет, и она каждое утро приходит на работу в 8.15, чтобы открыть своё заведение для всех желающих.

У француженки весьма необычный рацион питания. Она отказывается от молока и фруктов, но ест майонез, солёное, жареное, фастфуд и употребляет алкоголь, но понемножку.

«Никогда не ешьте фрукты и не пейте молоко или йогурты, — говорит 100-летняя женщина. — Я запиваю еду простой водой. А иногда и стаканчиком чего-то покрепче, но в меру. Если бы я была пьяницей, меня бы здесь уже не было».

Однако специалисты не советуют слепо следовать такому совету. Отказ от молочных продуктов и фруктов может негативно повлиять на организм.

У Мари-Лу, как её называют жители городка с населением 10 тысяч человек, нет детей, и она никогда не была замужем. Бар, которым она заведует с 1954 года, открыли её родители в 1932 году. С тех пор кирпичная таверна с кружевными занавеска практически не подвергалась изменениям.

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«Некоторые удивляются тому, что у нас нет кофе-машины и пивного насоса, и мы не принимаем оплату кредитками, но так продолжается уже 50 лет, и я не вижу смысла что-то менять», — рассказала хозяйка журналистам DailyMail. К слову, у крошечного 20-метрового бара даже нет названия и в нём отсутствует интернет, а сама консервативная француженка не пользуется мобильной связью.

«Если у вас есть в продаже хорошее пиво, то вам не нужно название», — улыбается долгожительница, протирая декоративную столешницу в стиле арт-деко, которая установлена в баре с момента его открытия.

О своём почтенном возрасте госпожа Вирт говорит с улыбкой: «Ума не приложу, почему мне выпала такая длинная жизнь. Это известно лишь Богу, но со мной он своим знанием не делится».

Помимо того, что Мари-Лу далека от общепринятого стандарта здорового питания, она ещё и не особо благоволит спорту: «Я никогда не любила ходить пешком, предпочитаю ездить на авто. Зато очень люблю ходить на танцы. Иногда я могу протанцевать до двух часов ночи, а затем встать в семь утра и пойти на работу. И при этом не чувствовать себя уставшей».

Грустит Мари-Луиза Вирт только о том, что завсегдатаев бара, с которыми она дружила много лет, становится всё меньше. Но сама она на пенсию уходить не собирается: «Я целеустрёмленный человек. Нет никакого смысла жить, ничем не занимаясь и ничем не интересуясь».