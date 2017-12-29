Названы главные ошибки в поздравлениях с Новым годом

Заслуженный учитель России Галина Капитонова рассказала «Московскому комсомольцу», какие ошибки допускают россияне, поздравляя друг друга с Новым годом.

Главной ошибкой филолог назвала фразу «Давайте поднимем тост», с которой часто начинаются поздравления. По ее словам, поднимают бокалы, а тосты только произносят.

Также Капитонова советует желать не «счастливого Нового года», а «счастья в новом году», так как прописная буква в названии праздника означает, что счастье продлится лишь один день.

Самым раздражающими учитель назвала ошибки в словах, оканчивающихся на -тся и -ться. Например, «Пусть все мечты сбудуться, а все задуманное осуществиться».

«Чтобы этого избежать, стоит обращаться к традиционным школьным вопросам — что делать и что сделать? Все становится на свои места», — объяснила она.

Главной из орфографических ошибок филолог считает присутствие буквы «ю» в слове «будующий», что она объясняет «слиянием» слов «будущий» и «следующий».

Еще одна из самых распространенных ошибок связана с неправильным употреблением частиц «не» и «ни»: «каким бы тяжелым не был старый год…». Капитонова подчеркивает, что частица «не» всегда что-либо отрицает, а «ни» — наоборот.