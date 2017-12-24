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Женщина спасла застрявшего в ледяной реке лабрадора
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В Англии женщина спасла лабрадора, застрявшего в ледяной реке 

РИА Новости 8 часов назад

В Англии женщина-инспектор организации по защите животных засняла на нательную камеру спасение из покрытой льдом реки лабрадора по кличке Харди.

По данным канала WCMH-TV, пес провел в воде около часа. Со словами "хороший мальчик!" женщина подползла к нему по льду и помогла вылезти. Пес затем сам добежал до берега.

Харди замерз и порезал лапу, однако его жизни ничего не угрожает.

Ранее на этой неделе полиция американского округа Маком, штат Мичиган, участвовала в операции по спасению лошади из-подо льда. В процессе у них возникли проблемы — в частности, один из полицейских провалился в воду, однако в конце концов животное удалось вызволить из ловушки.

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