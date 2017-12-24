Опубликованы предсказания Ванги на 2018 год

Слепая болгарская провидица Ванга, предсказавшая теракт в США 11 сентября, Брексит и растущую активность исламистов, говорила в свое время о двух прогнозах на 2018 год, утверждает британский таблоид The Sun.

В 2018 году «Нострадамус с Балкан», как ее нередко называют в европейских СМИ, предвидела два события, которые изменят мир: Китай станет следующей супердержавой, которая потеснит США, и на Венере будет обнаружена «новая форма энергии». Могут ли эти предсказания действительно сбыться?

Последние несколько лет экономика Китая демонстрирует неуклонный рост. В 1970 году на долю Китая приходилось 4,1% от общей мировой экономики, но в 2015 году уже 15,6%, и рост продолжается. Китай еще не обогнал США, но вскоре может это сделать.

Согласно данным Forbes, в 2015 году на долю США приходилось 16,7% мировой экономики, но ожидается, что в 2025 году этот показатель упадет до 14,9%.

В том, что касается Венеры, все гораздо более туманно. На данный момент никаких миссий на планету не запланировано. Но в июле 2018 года НАСА планирует запустить автоматический зонд Parker Solar Probe к Солнцу. Он приблизится к поверхности Солнца на рекордное расстояние в восемь с половиной солнечных радиусов, чтобы исследовать внешнюю корону Солнца. Он не приземлится на Венере, но будет использовать ее гравитационную силу, чтобы облететь Солнце. Совершив 24 витка вокруг Солнца, он семь раз пройдет мимо Венеры, ускоряясь с использованием ее гравитационного поля и идя на сближение с Солнцем. Его основными задачами будут изучение структуры магнитного поля Солнца и влияния его на солнечный ветер, наблюдение за частицами плазмы в солнечной короне.