МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13-18 м/с, днем 11-16 м/с, гололедица», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не парковать под ними автомобили.

«Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — предупреждают спасатели.

По данным синоптиков, основная зона снегопадов пройдет до 18 часов. Температура воздуха в столице в воскресенье -1…+1°.

«Выпадет 5-7 мм. Сугробы подрастут до 10 см. На дорогах снежный накат. Видимость 3-4 км, местами до 1 км. Атмосферное давление очень низкое — 720 мм рт. ст. (как будто мы поднялись на высоту 250-270 метров)», — сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист в Центр погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.