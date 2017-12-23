Метель накроет Москву в воскресенье

Сильный снег, метель, усиление ветра и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13-18 м/с, днем 11-16 м/с, гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с возможными неблагоприятными условиями ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах. Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим.

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