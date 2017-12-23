«Мы пристально наблюдаем»: новый розыгрыш Вована и Лексуса

«Мы пристально наблюдаем»: Вован и Лексус разыграли постпреда США при ООН

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) связались с постпредом США при ООН Никки Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Запись разговора опубликована на видеохостинге YouTube.

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Пранкеры от лица польского премьера задали Хейли вопросы по ряду тем. В частности, они обсудили решение США по Иерусалиму, голосование в Совбезе ООН по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, договоренности между Вашингтоном и Киевом о поставках летального оружия, российский проект "Северный поток-2", а также преследование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине. На многие вопросы американский постпред отвечала общими фразами из серии "Я сообщу об этом президенту" или "Мы следим за ситуацией", однако были в 12-минутном диалоге и конкретные заявления.

"Очень тесные связи" с Украиной

После обмена вежливыми репликами о взаимной поддержке в ООН, пранкеры спросили, почему в Совбезе США вместе с Украиной выступили против резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма.

"Мы стараемся их (украинские власти. — Прим. ред.) поддерживать по многим вопросам, — заявила Хейли. — У нас очень тесные связи, и мы стараемся совместными усилиями отодвинуть Россию в вопросе Крыма". По словам постпреда, основой американо-украинских отношений является безоговорочная поддержка Киева во всем, что касается российско-украинских противоречий.

Политическое дело Саакашвили

Пранкеры также затронули тему преследования Михаила Саакашвили на Украине. "Господин Саакашвили попал на Украину через Польшу. Я думаю, это позор для бывшего президента: его назвали российским шпионом, потому что он пошел против президента Украины", — сказал "представитель" Варшавы. Он попросил поддержать Саакашвили и "надавить" на власти Украины, так как уверен, что дело экс-президента сугубо политическое.

Постпред США согласилась с тем, что преследование Саакашвили носит политический характер, однако отметила, что США стараются не вмешиваться во внутреннюю политику. "Но я постараюсь донести до них, что это для вас важно и что вас это действительно волнует", — подытожила Хейли.

Выборы на выдуманном острове

После пранкеры перешли к обсуждению проблем несуществующих территорий. "Меня интересует остров Биномо: это недалеко от Вьетнама, на юге Китая", — сказал пранкер и для верности произнес название топонима по буквам. Согласно легенде, на острове прошли выборы, в которые вмешалась Россия. Требованиями независимости власти Биномо обостряют ситуацию в Южно-Китайском море, заявил "польский представитель".

На вопрос о том, знает ли Хейли о существовании такого острова (которого на самом деле нет), постпред ответила утвердительно. "Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией, — сказала Хейли, когда речь зашла о вмешательстве России. — Думаю, мы будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря". Постпред пообещала узнать "реальную позицию США" по "проблеме Биномо", чтобы вернуться к этому вопросу позже.

Список стран, которым США помогут в первую очередь

По ходу разговора пранкеры выяснили, что американский президент попросил список стран, которые не голосовали против инициатив США. По словам Хейли, против США не пошли 65 стран. "Эти государства будут приоритетны для нас, — заявила постпред. — Если кто-то будет что-то у нас просить, президент, прежде чем вынести решение, будет сверяться с этим списком".