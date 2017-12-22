Москва «утонет» в снегу

Синоптики прогнозируют сильный снегопад в Москве в воскресенье

Согласно прогнозу Росгидромета, в ближайшее воскресенье в Москве ожидается выпадение 12 мм осадков в виде снега, что составляет около 22% декабрьской нормы.

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Как передаёт Интерфакс со ссылкой на синоптиков, такой погодный сценарий оценивается более чем в 90%.

Ожидается, что в субботу в столице температура днём составит -2…-4 °C, возможен лишь небольшой снег. В воскресенье Росгидромет прогнозирует усиление снегопада, местами метель и гололедицу.

Температура воздуха поднимется ещё на 1-2 градуса, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Такая погода будет сопровождаться резким падением атмосферного давления — почти на 20 мм рт. ст. за сутки.

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