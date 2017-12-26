МЧС обратилось к москвичам

МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице в Москве во вторник

Мокрый снег, гололедица и порывистый ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 08:00 до 18:00 вторника Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление ветра с порывами 12-17 м/с", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в случае ухудшения погоды возможно повреждение линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных конструкций и автотранспорта. Осадки могут привести к ухудшению видимости на дорогах и затруднениям движения транспорта. На дорогах могут образоваться заторы и аварийные ситуации.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобили рекомендуется парковать в гараже либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", — сказал сотрудник пресс-службы.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию на дорогах, значительно снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.

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