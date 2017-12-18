Тест: есть ли жизнь после свадьбы?

Казалось бы, наша жизнь подчинена какому-то порядку. Планы, схемы, решение — и результат готов. А уж такое важное дело как свадьба — обязательно идет по установленному графику. Ведь как свадьбу проведешь, так и жизнь проживешь. Так что если торжество намечено в старинном атмосферном замке 17 века, список гостей утвержден, а организатор — лучший профи своего дела, все будет феерично! Но от случайностей не застрахован никто. Как известно, если что-то может случиться — оно обязательно случается. Прямо как в "Праздничном переполохе" — первом фильме нового года. А что ожидает после свадьбы именно вас? Пройдите наш тест-оракул и приоткройте завесу тайны.
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