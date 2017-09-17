Минздрав придумал наказание для россиян

Она пояснила, что у ведомства нет возможности обязать родителей делать прививки детям, поэтому оно изыскивает другие возможности, к примеру, изменив условия страхования непривитых россиян.

«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования , чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — сказала она.

Министр предлагает также бороться с распространением недостоверной информации. Для этого Минздрав разрабатывает законопроект, который не позволил бы искажать сведения о лечении тех или иных болезней.

«У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо», — считает она.

Министр считает, что качество вакцин в стране находится на очень высоком уровне, поэтому и прививок бояться не надо. Министр отметила, что проверка качества вакцин в России очень тщательная.

«Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных, мы первые в мире», — заявила глава Минздрава.